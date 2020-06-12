الأوقاف تصدر بيانًا بخصوص انهيار جدار بالقرب من مسجد في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، بيانًا بخصوص حيثيات انهيار جدار بالقرب من مسجد الحارث في منطقة الزنة بخانيونس، قبل إقامة صلاة الجمعة ظهر اليوم.



وأوضحت الأوقاف، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن وفدًا من مديرية أوقاف خانيونس توجه إلى مكان الحادث واتضح بعد التواصل مع لجنة إعمار المسجد أن ما حدث هو سقوط جدار قديم بالقرب من "عريش" مؤقت من النايلون أقامه المواطنون لإقامة صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال.



ونوهت الوزارة أن المسجد المذكور هو أحد المساجد التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014م، وجاري إعادة إعماره، مؤكدةً أن الجدار الذي سقط ليس من جدران المسجد الذي يجري إعادة إعماره، متمنية الشفاء العاجل والسلامة للأطفال المصابين.