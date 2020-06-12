ترامب يدافع عن الشرطة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قوات الشرطة، متجنبا الحديث عن الجدل حول العنصرية وأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، في حين كان تعليقه عليها منتظرا جدا.



وقال ترامب، في تصريح نقلته (سي إن إن): "هناك دائما نماذج سيئة في كل مكان، وأستطيع أن أقول لكم أن هؤلاء ليسوا كثرا في الشرطة"، مرددا عبارته المثيرة للجدل عن ضرورة "السيطرة على الشوارع". وقال "نسيطر على الشوارع برأفة".



وأضاف ترامب: "يجب أن نعمل معا لمكافحة التعصب والأحكام المسبقة في كل مكان، لكننا لن نحقق تقدما ولن نشفي جروحنا بوصف ملايين الأمريكيين بشكل اعتباطي بالعنصريين والمتعصبين".