الاحتلال يعتقل شابًا خلال اقتحامه لبلدة نحالين غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من بلدة نحالين غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتركزت في منطقتي واد أبو كبير وشعب العرب، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، واعتقلت الشاب محمد عفيف فنون.



وأضاف زيدان أن قوات الاحتلال داهمت موقعا فيه جرافات وشاحنات للمواطن أحمد عبد الحافظ سواد، بحجة انه يقوم بأعمال حفر وتجريف في منطقة "تخضع للأمن الإسرائيلي"، في محاولة لتخويفه وتحذيره بعدم الاقدام مرة أخرى على دخول المنطقة.