قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بمسيرة الزبيدات الرافضة لمشروع الضم

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على المسير الجماهيرية التي انطلقت بعد ظهر اليوم عقب اقامة صلاة الجمعة في قرية الزبيدات شمال مدينة اريحا بمشاركة جهاد ابو العسل محافظ اريحا والاغوار ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكوادر حر كة فتح وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واهالي قرية الزبيدات.وعبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم لمشروع الضم الذي يستهدف الاغوار والتي تهدد حكومة الاحتلال في تنفيذه مطلع تموز/ يوليو المقبل، مؤكدين ان الاغوار ستبقى على الدوام جزء اصيلا من اراضي الدولة الفلسطينية.وتأتي هذه المسيرة التي نظمتها حركة فتح كجزء من برنامج الفاعليات التي اعدته الحركة للتصدي لمشروع الضم الاسرائيلي.