جعجع للبنانيين: طالما حزب الله وجبران باسيل في السلطة تحضروا لخبر سيء

رام الله - دنيا الوطنواصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، هجومه، على حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل.وقال جعجع، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): إنه "طالما أن حزب الله، والوزير جبران باسيل وحلفاءهم موجودون في السلطة تحضروا لخبر سيء وتدهور جديد مع كل إشراقة شمس".وفي وقت سابق قال جعجع لجريدة (الأهرام) المصرية، إنه "رفض دعوة سعد الحريري لرئاسة الحكومة خوفاً عليه، وحتى لا تكون نهاية مسيرته السياسية".ولفت جعجع إلى أنه حاول، ومعه وليد جنبلاط، إقناع الحريري بتسمية شخصية سنية يختارها لرئاسة الحكومة، لكنه رفض.