إصابة صحفيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة الزميل أيمن نوباني مصور وكالة (وفا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم ثلاثة صحفيين، اليوم الجمعة، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية، عقب انطلاق المسيرةالسلمية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة المطاطية والأسفنجية وقنابل الغاز والصوت، ما إدى الى إصابة 5 مواطنين، بينهم الصحفيين مصور وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أيمن نوباني، ومصور الوكالة الفرنسية جعفر اشتيه، ومصور تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.