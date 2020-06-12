الصحة بغزة: فحص 68 عينة جديدة ولم تُسجل أي إصابات بـ (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها فحصت 68 عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، دون أن تُسجل إصابات جديدة.وقالت الصحة في التقرير اليومي الخاص بإحصائيات (كورونا): إنه بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11652 عينة، منها 11580 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.