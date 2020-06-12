الصحة بغزة: فحص 68 عينة جديدة ولم تُسجل أي إصابات بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها فحصت 68 عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، دون أن تُسجل إصابات جديدة.
وقالت الصحة في التقرير اليومي الخاص بإحصائيات (كورونا): إنه بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11652 عينة، منها 11580 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.
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أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها فحصت 68 عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، دون أن تُسجل إصابات جديدة.
وقالت الصحة في التقرير اليومي الخاص بإحصائيات (كورونا): إنه بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11652 عينة، منها 11580 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.
للتحميل اضغط هنا
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