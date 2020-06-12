شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يغلق الحواجز المؤدية للأغوار

جيش الاحتلال يغلق الحواجز المؤدية للأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، الحواجز المؤدية إلى الأغوار ومنعت المواطنين من التنقل والوصول الى المنطقة وخاصة عبر الحاجز المقام قرب معاليه افرايم المقامة على أراضي في بلدة الجفتلك وتمتد على طول المنحدرات الشرقية لجبال الضفة الغربية في غور الأردن.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تمركزت اليوم الجمعة، على مشارف قريتي تياسير والعقبة في الأغوار الشمالية بعد إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة على مدار أسبوع.

ويستخدم الاحتلال أراضي المواطنين في الأغوار للتدريبات العسكرية التي يمتد بعضها لأيام، يطرد خلالها العائلات من مساكنها، ويستخدم الذخيرة الحية، ما يؤدي لإلحاق أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل إلى جانب مصادرة مئات الدونمات لصالح الاستيطان بعد تهجير المواطنين منها.

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