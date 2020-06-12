مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بحسب ما نقلت وكالة (وفا)، بأن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا القرية، وتجولوا فيها، وهاجموا عددا من منازل المواطنين، حيث تصدى لهم الأهالي.



وتعرضت محاصيل زراعية تعود ملكيتها للمواطن جبرين أبو عرام الى عملية تخريب واسعة، بعد أن قام أحد المستوطنين بإطلاق ماشيته باتجاه أراضي المواطنين هناك.