قوات الاحتلال تُدمر خطوط مياه في الأغوار

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خطوط المياه الناقلة إلى سهل قاعون في الأغوار الشمالية، بسبب التدريبات العسكرية في الأراضي الزراعية بتلك المنطقة.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد أفاد عضو مجلس قروي بردلة ضرار صوافطة، بأن الاحتلال دمر خط مياه حديدي، بطول 200 متر، عقب مرور الدبابات الإسرائيلية من فوقه، خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية الليلة الماضية.



وتتمركز عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، منذ صباح اليوم، على مشارف قريتي تياسير والعقبة في الأغوار الشمالية.



يشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه المنطقة بشكل سنوي للتدريبات العسكرية التي يمتد بعضها لأيام، يطرد خلالها العائلات من مساكنها، ويستخدم الذخيرة الحية، ما يؤدي لإلحاق أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل.