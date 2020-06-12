شؤون فلسطينية

عشرات الآليات الإسرائيلية تتمركز في الأغوار الشمالية

عشرات الآليات الإسرائيلية تتمركز في الأغوار الشمالية
جنود إسرائيليين - أرشيفية\
رام الله - دنيا الوطن
تمركزت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على مشارف قريتي تياسير والعقبة في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الآليات تمركزت على مشارف القريتين منذ ساعات الصباح، بعد إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة على مدار أسبوع، وفق وكالة (وفا) الرسمية.

يشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه المنطقة بشكل سنوي للتدريبات العسكرية التي يمتد بعضها لأيام، يطرد خلالها العائلات من مساكنها، ويستخدم الذخيرة الحية، ما يؤدي لإلحاق أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل.

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