جودة البيئة: تحسن في جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة

شاطئ بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سلطة جودة البيئة، اليوم الجمعة: إنه طرأ تحسنًا على جودة مياه شاطئ محافظات غزة؛ بحسب آخر فحص أجرته بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية في آيار/ مايو الماضي، بالمقارنة مع فحص دورة نيسان/ أبريل.



وأوضحت جودة البيئة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن طول الشاطئ الصالح للسباحة بحسب فحص دورة آيار/ مايو الماضي، بلغ 25% من طول الشاطئ.



وعزّت بقاء جزء كبير من الشاطئ ملوثا الى الآن بسبب تأخر تشغيل محطة معالجة المياه العادمة المركزية لمحافظتي غزة والوسطى بسبب أزمة فيروس (كورونا) العالمية.



وأكدت سلطة جودة البيئة، أن جميع مضخات المياه العادمة الواقعة على شاطئ محافظتي غزة وشمال غزة توقفت تماما عن التصريف للشاطئ، وعليه يتوقع حدوث تحسن إضافي في جودة مياه شاطئ كل من محافظتي غزة وشمال غزة عند إجراء فحص دورة شهر حزيران/ يونيو الجاري، على حد قولها.