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واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية، أمس الخميس، في بيان مشترك عقب انطلاق حوارهما الاستراتيجي، ان الولايات المتحدة ستواصل خلال الأشهر المقبلة تقليص وجودها العسكري في العراق.

وذكرت حكومتا البلدين في البيان، إنّه وفي ضوء التقدم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد عصابة داعش الارهابية، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عدد قواتها في العراق.

وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، ناقشت الولايات المتحدة توفير مستشارين اقتصاديين للعمل مباشرة مع حكومة العراق للمساعدة بتعزيز الدعم الدولي لجهود الإصلاح في العراق، كما ناقشت الحكومتان إمكانية المشاريع الاستثمارية التي تشمل الشركات الأميركية ذات المستوى العالمي في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى .

وشددت الولايات المتحدة في نهاية البيان، على أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريًا دائما في العراق، كما تم الاتفاق عليه سابقا في اتفاقية القوات المسلحة لعام 2008، التي تنص على التعاون الأمني على أساس الاتفاق المتبادل بين الدولتين.

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