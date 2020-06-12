المطران حنا: العنصرية جريمة وليست وجهة نظر

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الجمعة: إن العنصرية هي جريمة وليست وجهة نظر ونحن نرفض كافة المظاهر العنصرية في اي مكان في هذا العالم والعنصرية في امريكا وفي بلادنا انما هما وجهان لعملة واحدة.



وأوضح المطران حنا، أن مسؤولية مقاومة ومواجهة الثقافة العنصرية حيثما كانت واينما وجدت انما تقع على عاتق المرجعيات الروحية كلها وكذلك المفكرين والمثقفين والاكاديميين والاعلاميين الذين يجب ان يقوموا بدورهم المأمول في مواجهة هذه الظاهرة الخارجة عن السياق الانساني والاخلاقي والحضاري.



وأضاف: نرفض بشكل قاطع ان يُضطهد وان يُستهدف اي انسان بسبب قوميته او دينه او لون بشرته او خلفيته الثقافية فالبشر جميعا ينتمون الى عائلة بشرية واحدة خلقها الله والعنصرية جريمة مروعة بحق الانسانية لانها استهداف للانسان الذي خلقه الله على صورته ومثاله.



وتابع حنا: الفلسطينيون يستهدفون لانهم ينتمون الى وطنهم ويدافعون عن قضية شعبهم اما في امريكا فهنالك شريحة من ابناء هذا الشعب تدافع عن حقوقها وتنادي بالمساواة وهؤلاء هم اخوة لنا في الانتماء الانساني حتى وان اختلف لون بشرتهم ولا يجوز ان يعاملوا بقسوة بسبب خلفيتهم الثقافية او العرقية.



وذكر المطران حنا: "نأمل ان يؤدي الحراك القائم في امريكا ضد العنصرية الى ما هو افضل وان يتم التعامل بشكل انساني مع هذه الشرائح المهمشة والمستضعفة، أما في فلسطين فالفلسطينيون باقون في وطنهم متشبثون بحقوقهم ولن يتراجعوا قيد انملة الى الوراء في الدفاع عن قضيتهم العادلة والتي هي انبل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث".