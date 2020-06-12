شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى
قبة الصخرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حارس المسجد الأقصى محمد سنجلاوي وجرى اقتياده الى مركز تحقيق القشلة.

ونشط سنجلاوي الى جانب عمله في حراسة الأقصى في تصوير زوايا المسجد المبارك ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خلال فترة اغلاقه بسبب جائحة (كورونا)، بحسب موقع (حرية نيوز).

وكانت قوات الاحتلال أبعدت يوم أمس حارس الأقصى عصام نجيب عن المسجد خمسة أشهر.

وسبق أن تعرض نجيب في مارس من العام الماضي للاعتقال والضرب عقب فتحه لمصلى باب الرحمة.

 يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال الأيام الأخيرة من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، وقامت بإبعاد عشرات المرابطين، بالتزامن مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين للأقصى وأداء صلوات تلمودية استفزازية.

أخبار ذات صلة

الخضري: افتعال إسرائيل للأزمات المالية جزء من صفقة القرن

الخضري: افتعال إسرائيل للأزمات المالية جزء من صفقة القرن

الاحتلال يداهم عمارة سكنية في بيت جالا ويسرق مبلغًا من المال

الاحتلال يداهم عمارة سكنية في بيت جالا ويسرق مبلغًا من المال

عشرات الآليات الإسرائيلية تتمركز في الأغوار الشمالية

عشرات الآليات الإسرائيلية تتمركز في الأغوار الشمالية

جودة البيئة: تحسن في جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة

جودة البيئة: تحسن في جودة مياه شاطئ بحر قطاع غزة

المطران حنا: العنصرية جريمة وليست وجهة نظر

المطران حنا: العنصرية جريمة وليست وجهة نظر

الاحتلال يعتقل مواطنًا من قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنًا من قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بوضع حد لعنف المستوطنين

أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بوضع حد لعنف المستوطنين

مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس بحماية قوات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم عمارة سكنية في بيت جالا ويسرق مبلغًا من المال

الاحتلال يداهم عمارة سكنية في بيت جالا ويسرق مبلغًا من المال

المطران حنا: العنصرية جريمة وليست وجهة نظر

المطران حنا: العنصرية جريمة وليست وجهة نظر

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل مواطنًا من قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل مواطنًا من قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم

مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس بحماية قوات الاحتلال

طلع أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم

طلع أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويعتدي على ذويهما

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويعتدي على ذويهما

ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

منوعات

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على &#34;تيك توك&#34;

صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على "تيك توك"

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

صورة تكشف كيف كانت مي العيدان في أيام شهر العسل وتعليقات جارحة من جمهورها

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

ابنة سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها

ابنة سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها

هل هؤلاء المسئولين عن شائعة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

هل هؤلاء المسئولين عن شائعة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

عانى من الشللية وقال عن مبارك &#34;أصعب حاكم&#34;.. معلومات عن الراحل محمود مسعود

عانى من الشللية وقال عن مبارك "أصعب حاكم".. معلومات عن الراحل محمود مسعود

عربي

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

واشنطن تخفّض قوّاتها في العراق

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

الإمارات تكشف عن عقوبة المصاب بـ(كورونا) حال مخالفة التعليمات

الإمارات تكشف عن عقوبة المصاب بـ(كورونا) حال مخالفة التعليمات