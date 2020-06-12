قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

قبة الصخرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حارس المسجد الأقصى محمد سنجلاوي وجرى اقتياده الى مركز تحقيق القشلة.



ونشط سنجلاوي الى جانب عمله في حراسة الأقصى في تصوير زوايا المسجد المبارك ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خلال فترة اغلاقه بسبب جائحة (كورونا)، بحسب موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال أبعدت يوم أمس حارس الأقصى عصام نجيب عن المسجد خمسة أشهر.



وسبق أن تعرض نجيب في مارس من العام الماضي للاعتقال والضرب عقب فتحه لمصلى باب الرحمة.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال الأيام الأخيرة من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، وقامت بإبعاد عشرات المرابطين، بالتزامن مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين للأقصى وأداء صلوات تلمودية استفزازية.