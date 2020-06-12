مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس بحماية قوات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، الليلة الماضية، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة من أجل تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل المقابلة للمقامات، وأغلقوا المحال التجارية، ومنعوا المواطنين من التنقل، من أجل تأمين الحماية لهم.



وأشارت إلى أن المستوطنين اعتدوا على منزل المواطن حسين طعمية، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية.