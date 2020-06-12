تعرف على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت أسعار الدجاج والحبش ومشتقاتهما في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث جاءت الأسعار اليوم كما هو موضح أدناه.



حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في غزة 9-8 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكل، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكل



أسعار الحبش في أسواق غزة اليوم



حبش: 12 شيكل



صدر: 16 شيكل



فخذ: 10 شيكل



جناح: 8 شيكل



الدواجن



الدجاج: 9-8 شيكل



استيكات: 21 شيكل



دبوس الدجاج: 12 شيكل



فخذ الدجاج: 12 شيكل



صدر الجاج: 20 شيكل



كيلو كبدة الدجاج: 16 شيكل



كيلو جناح الدجاج: 8 شيكل



كيلو الشيش: 21 شيكل