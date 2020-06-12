طلع أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الفواكه والخضروات، لليوم الجمعة، على النحو الآتي:
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 18 – 20 شيكل
بامية حبة طويلة: 16 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1.5 شيكل
باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 ك = 10 شيكل
كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
الذرة كبيرة: 10 كوز = 10 شيكل
الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شيكل
فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل
موز: 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 10 ك = 10 شيكل
شمام :7 – 10 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 5 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل
يذكر أن وزارة الزراعة الفلسطينية تقوم بحملات مراقبة وتفتيش يومية لمراقبة الأسعار في الأسواق ضمن الأسعار المعلنة والمعمول بها في أسواق غزة.
جاءت أسعار الفواكه والخضروات، لليوم الجمعة، على النحو الآتي:
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 18 – 20 شيكل
بامية حبة طويلة: 16 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1.5 شيكل
باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 ك = 10 شيكل
كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
الذرة كبيرة: 10 كوز = 10 شيكل
الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شيكل
فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل
موز: 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 10 ك = 10 شيكل
شمام :7 – 10 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 5 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل
يذكر أن وزارة الزراعة الفلسطينية تقوم بحملات مراقبة وتفتيش يومية لمراقبة الأسعار في الأسواق ضمن الأسعار المعلنة والمعمول بها في أسواق غزة.
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