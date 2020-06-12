طلع أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الفواكه والخضروات، لليوم الجمعة، على النحو الآتي:



الخضروات:



البندورة: 1 ك = 1 شيكل



الخيار: 7 ك = 10 شيكل



خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل



بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل



بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل



بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل



بامية بلدية: 18 – 20 شيكل



بامية حبة طويلة: 16 شيكل



ليمون: 1ك = 4 شيكل



باذنجان بتيري: 1 ك = 1.5 شيكل



باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل



كوسا: 7 ك = 10 شيكل



كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل



ملوخية: 1 – 2 شيكل



فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل



فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل



فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل



فلفل: 1 ك = 2 شيكل



ملفوف أحمر: 2 شيكل



يقطين: 1ك = 3 شيكل



الجزر: 1ك = 2 شيكل



تومة (وقية): 2 شيكل



الذرة كبيرة: 10 كوز = 10 شيكل



الفواكه:



فراولة: 1ك = 4 شيكل



فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل



موز: 4 ك = 10 شيكل



بطيخ: 10 ك = 10 شيكل



شمام :7 – 10 ك = 10 شيكل



تفاح أمريكي: 6 شيكل



أجاص: 5 – 6 شيكل



أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل



خوخ: 1 ك = 5 شيكل



مشمش: 1ك = 6 شيكل



كيوي: 1 ك = 7 شيكل



عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل



يذكر أن وزارة الزراعة الفلسطينية تقوم بحملات مراقبة وتفتيش يومية لمراقبة الأسعار في الأسواق ضمن الأسعار المعلنة والمعمول بها في أسواق غزة.