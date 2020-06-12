شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويعتدي على ذويهما

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويعتدي على ذويهما
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أسيرين محررين من بلدة برقة شمالي نابلس، واعتدت على ذويهما أثناء تفتيش منزليهما.

وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شقيقه الأسير المحرر عمار راغب صلاح ( 24 عاما)، وابن عمه الأسير المحرر عبد القادر سعيد صلاح(24 عاما) من بلدة برقة.

وأوضح صلاح، أن قوة للاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت منزلي الأسيرين المحررين عمار وعبد القادر، واعتقلتهما بعد الاعتداء على جميع من يقطن المنزلين وتنفيذ عملية تفتيش همجية.

وأشار صلاح إلى أن الجنود "تعاملوا مع الجميع بوحشية وصادروا "الهواتف النقالة" لحظة الاقتحام.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال بشكل يومي تستهدف المواطنين والأسرى المحررين في كافة مدن وقرى الشفة الغربية.

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