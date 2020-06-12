شؤون فلسطينية

فياض يرد على ما نسب إليه من تصريحات حول الرواتب

فياض يرد على ما نسب إليه من تصريحات حول الرواتب
سلام فياض رئيس الوزراء الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، ما تم تناقلته على مواقع وصفحات مجهولة الهوية، بشأن أزمة رواتب الموظفين العموميين وميزانية الحكومة.

وقال فياض، في تصريح على صفحته في "فيسبوك" إنه ليس على دراية بالخلفية التي تم اتخاذ القرار المذكور (رفض الحكومة استلام المقاصة)، ولذلك لا أستطيع التعليق على هذا الموضوع بشكل قطعي أو فيما يتجاوز قول ما أجزم أنه أمر بديهي وطنياً.

وأكد في معرض رده، أنه "إذا كانت هنالك أية اشتراطات إسرائيلية على تحويل الأموال المذكورة، فهذا أمر مرفوض أولاً وعاشراً مهما كان الثمن"، مشدداً على أنّ "هذا موقف يمثَل مطلباً وطنياً بكل ما هو معروف عن أبناء وبنات شعبنا من عمق الانتماء وصدق الحس الوطني".

وأوضح أنه "وبخلاف ذلك، من الصعوبة بمكان، وفي غياب تفسير مقنع، تفهم الإحجام، إن صح ذلك، عن استلام أموال تمثل حقوقاً لدافعيها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمعة خاصة "في الوقت الذي عمدت فيه معظم حكومات العالم، بما فيها حكومتنا، إلى الاقتراض للتخفيف من وقع الإجراءات التي اتخذت، ولا تزال، لمواجهة وباء الكورونا والوقاية منه، على النشاط الإقتصادي".

وجاء نفي فياض، لتصريحات تناقلتها مواقع مجهولة الهوية بأن "عجز حكومة الدكتور محمد اشتية عن توفير رواتب الموظفين هو عبارة عن أزمة شكلية هدفها الإلهاء".

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