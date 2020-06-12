الطقس: أجواء حارة نسبيًا في مختلف المناطق

من شاطئ بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية الى حار نسبيا في بقية المناطق و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.