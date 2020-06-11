مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

أعلنت مصر اليوم الخميس، تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، 35 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى تعافي 402 من المصابين بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.



ويرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 12062 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 1377 حالة.



وتابعت الوزارة: أن المحافظات، التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس (كورونا) هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابة بالفيروس.



رام الله - دنيا الوطن