عربي

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر اليوم الخميس، تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، 35 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى تعافي 402 من المصابين بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

ويرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 12062 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 1377 حالة.

وتابعت الوزارة: أن المحافظات، التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس (كورونا) هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابة بالفيروس.

أخبار ذات صلة

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

الإمارات تكشف عن عقوبة المصاب بـ(كورونا) حال مخالفة التعليمات

الإمارات تكشف عن عقوبة المصاب بـ(كورونا) حال مخالفة التعليمات

دار الإفتاء المصرية تعلق على انتشار وصفات لعلاج فيروس (كورونا)

دار الإفتاء المصرية تعلق على انتشار وصفات لعلاج فيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 4 منها محلية

الصحة الاردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 4 منها محلية

نائب أردني: علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكريا رداً على &#34;الضم&#34;

نائب أردني: علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكريا رداً على "الضم"

الرئيس السوري يُقيل رئيس وزراءه بشكل مفاجئ

الرئيس السوري يُقيل رئيس وزراءه بشكل مفاجئ

أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محلتة قد يُطلق حرباً دينية

أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محلتة قد يُطلق حرباً دينية

الأردن: ضم إسرائيل لثلث أراضي دولة فلسطين لن يمر دون رد

الأردن: ضم إسرائيل لثلث أراضي دولة فلسطين لن يمر دون رد

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بالمحافظة الوسطى

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بالمحافظة الوسطى

العربية الفلسطينية: ضم إسرائيل للضفة يُنذر بتفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية

العربية الفلسطينية: ضم إسرائيل للضفة يُنذر بتفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية

إصابة مواطنيْن بجراح متوسطة بحادث سير جنوب القطاع

إصابة مواطنيْن بجراح متوسطة بحادث سير جنوب القطاع

نقابة الصحفيين تُحذر من اتصالات تجريها &#34;الإدارة المدنية&#34; الإسرائيلية مع صحفيين ووسائل إعلام فلسطينية

نقابة الصحفيين تُحذر من اتصالات تجريها "الإدارة المدنية" الإسرائيلية مع صحفيين ووسائل إعلام فلسطينية

الحساينة: فرض واشنطن عقوبات على &#34;الجنايات الدولية&#34; يشكل سلوكاً استعلائياً واستعمارياً

الحساينة: فرض واشنطن عقوبات على "الجنايات الدولية" يشكل سلوكاً استعلائياً واستعمارياً

جامعة الأقصى بغزة تُصدر تصريحاً بشأن استئناف الدوام لاستكمال كافة المعاملات

جامعة الأقصى بغزة تُصدر تصريحاً بشأن استئناف الدوام لاستكمال كافة المعاملات

البرغوثي: قرار المحكمة الأوروبية انتصار لحركة المقاطعة وللشعب الفلسطيني

البرغوثي: قرار المحكمة الأوروبية انتصار لحركة المقاطعة وللشعب الفلسطيني

الهباش يدين قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الدولية بسبب فلسطين

الهباش يدين قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الدولية بسبب فلسطين

منوعات

ابنة سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها

ابنة سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها

هل هؤلاء المسئولين عن شائعة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

هل هؤلاء المسئولين عن شائعة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

عانى من الشللية وقال عن مبارك &#34;أصعب حاكم&#34;.. معلومات عن الراحل محمود مسعود

عانى من الشللية وقال عن مبارك "أصعب حاكم".. معلومات عن الراحل محمود مسعود

كيف غنت أم كلثوم تحت وابل من الرصاص؟

كيف غنت أم كلثوم تحت وابل من الرصاص؟

زوجته السابقة فنانة فلسطينية.. مالا تعرفه عن خطيب نيللي كريم

زوجته السابقة فنانة فلسطينية.. مالا تعرفه عن خطيب نيللي كريم

صديقة ليوناردو دي كابريو.. أشهر عارضة أزياء إسرائيلية تزجّ والدتها بالسجن بدلا منها

صديقة ليوناردو دي كابريو.. أشهر عارضة أزياء إسرائيلية تزجّ والدتها بالسجن بدلا منها

محمد رمضان يطرح كليب &#34;كورونا فيروس&#34;

محمد رمضان يطرح كليب "كورونا فيروس"

أول فنان عربي يصل إلى عشرة ملايين مشترك على (يوتيوب)

أول فنان عربي يصل إلى عشرة ملايين مشترك على (يوتيوب)

بعد أيام من استغاثته لإنقاذها.. وفاة والدة المطرب المصري الشعبي &#34;شيكو&#34;

بعد أيام من استغاثته لإنقاذها.. وفاة والدة المطرب المصري الشعبي "شيكو"

وفاة الفنان المصري محمود مسعود

وفاة الفنان المصري محمود مسعود

عربي

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

مصر: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و35 وفاة

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

الإمارات تكشف عن عقوبة المصاب بـ(كورونا) حال مخالفة التعليمات

الإمارات تكشف عن عقوبة المصاب بـ(كورونا) حال مخالفة التعليمات

دار الإفتاء المصرية تعلق على انتشار وصفات لعلاج فيروس (كورونا)

دار الإفتاء المصرية تعلق على انتشار وصفات لعلاج فيروس (كورونا)