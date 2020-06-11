دولي

إسرائيل تدرس فرض قيود مشددة إذا استمر تفشي فيروس (كورونا)

إسرائيل تدرس فرض قيود مشددة إذا استمر تفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه إذا ما استمرت وتيرة الارتفاع بفيروس (كورونا)، فإن الحكومة، ستعيد فرض قيود وتدابير احترازية. 

وخلال مؤتمر صحفي، عقده نتنياهو في ديوانه بالقدس مساء اليوم، أضاف أن الفيروس، يحترم فقط من يحترم التعليمات الوقائية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ودعا الإسرائيليين إلى التقيد بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والحفاظ على قواعد النظافة، مشيراً من جهة ثانية إلى أنه توجد مؤشرات أولية على انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

وبدوره، قال وزير المالية، يسرائيل كاتس، بالمؤتمر الصحفي: إنه "سيتم منح 4000 شيكل لكل مسن يبلغ من العمر (67 عاماً) فما فوق، ولم يعد بعد إلى مكان عمله". 

وأضاف: أن كل من يستحق ضريبة دخل سلبية، سيتلقى الشهر المقبل هبة بمبلغ 8000 شيكل تقريباً.

وفي غضون، ذلك سُجلت منذ أمس 27 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مؤسسات التعليم، ليرتفع اجمالي المصابين بين المعلمين والتلاميذ إلى 460. 

واُغلقت حتى الآن 165 مدرسة وروضة أطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وتم تشخيص 214 حالة إصابة جديدة منذ أمس، وأعلنت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للمرضى، ارتفع إلى ألف، خلال الأيام العشرة الماضية.

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