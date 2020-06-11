شؤون فلسطينية

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بالمحافظة الوسطى

إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بالمحافظة الوسطى
من مكان الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أصيب طفل بجراح خطيرة، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، في حادث سير في المحافظة الوسطى.

وقالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، إن الطفل رأفت بسام بارود، من سكان مخيم النصيرات، أصيب بجراح خطيرة في حادث سير على شارع صلاح الدين، بالقرب من مركز شرطة المعسكرات الوسطى.

وكان مواطنان أصيبا بجراح متوسطة مساء اليوم الخميس، في حادث سير بمحافظة رفح، جنوب القطاع.

وقبل ذلك، كانت إدارة المرور والنجدة، كشفت عن سبع إصابات في حوادث سير متفرقة في محافظتي الوسطى والشمال.

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إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بالمحافظة الوسطى

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