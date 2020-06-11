محافظ قلقيلية: سيتم افتتاح المساجد وصالات الأفراح والمقاهي في عدة بلدات



وأضاف في بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم: أنه بناءً على المعطيات الجديدة، ووفقاً للنتائج الجديدة، سيتم افتتاح المساجد وصالات الأفراح والمقاهي في بلدات "عزون عتمة"، "سنيريا"، "بيت أمين".



وقال رواجبة: إنه منذ بداية إعلان حالة الطوارئ، قامت طواقم وزارة الصحة، بسحب 3035 عينة، فيما تقوم طواقم وزارة الصحة، بسحب عينات منذ الصباح، سيتم الإعلان عنها فور ظهورها.



وأضاف محافظ قلقيلية: "بخصوص المصابين بفيروس (كورونا) من المحافظة، وعددهم 17 حالة، "وضعهم مستقر والحمد لله، وهم يخضعون للرعاية الصحية في مدرسة القلب الكبير".

رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، أن نتائج 39 عينة، تم سحبها من مخالطين يوم أمس، ظهرت نتائجها اليوم، وهي سليمة.