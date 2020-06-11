محافظ قلقيلية: سيتم افتتاح المساجد وصالات الأفراح والمقاهي في عدة بلدات
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، أن نتائج 39 عينة، تم سحبها من مخالطين يوم أمس، ظهرت نتائجها اليوم، وهي سليمة.
وأضاف في بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم: أنه بناءً على المعطيات الجديدة، ووفقاً للنتائج الجديدة، سيتم افتتاح المساجد وصالات الأفراح والمقاهي في بلدات "عزون عتمة"، "سنيريا"، "بيت أمين".
وقال رواجبة: إنه منذ بداية إعلان حالة الطوارئ، قامت طواقم وزارة الصحة، بسحب 3035 عينة، فيما تقوم طواقم وزارة الصحة، بسحب عينات منذ الصباح، سيتم الإعلان عنها فور ظهورها.
وأضاف محافظ قلقيلية: "بخصوص المصابين بفيروس (كورونا) من المحافظة، وعددهم 17 حالة، "وضعهم مستقر والحمد لله، وهم يخضعون للرعاية الصحية في مدرسة القلب الكبير".
أكد محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، أن نتائج 39 عينة، تم سحبها من مخالطين يوم أمس، ظهرت نتائجها اليوم، وهي سليمة.
وأضاف في بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم: أنه بناءً على المعطيات الجديدة، ووفقاً للنتائج الجديدة، سيتم افتتاح المساجد وصالات الأفراح والمقاهي في بلدات "عزون عتمة"، "سنيريا"، "بيت أمين".
وقال رواجبة: إنه منذ بداية إعلان حالة الطوارئ، قامت طواقم وزارة الصحة، بسحب 3035 عينة، فيما تقوم طواقم وزارة الصحة، بسحب عينات منذ الصباح، سيتم الإعلان عنها فور ظهورها.
وأضاف محافظ قلقيلية: "بخصوص المصابين بفيروس (كورونا) من المحافظة، وعددهم 17 حالة، "وضعهم مستقر والحمد لله، وهم يخضعون للرعاية الصحية في مدرسة القلب الكبير".
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