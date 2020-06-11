العربية الفلسطينية: ضم إسرائيل للضفة يُنذر بتفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت الجبهة العربية الفلسطينية، من عواقب إقدام الاحتلال الإسرائيلي، على ضم الضفة الغربية، محذرة من تفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية برمتها، في وجه الاحتلال، وإشعال الأرض تحت أقدام جنوده.



وقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة: "إن الاحتلال الإسرائيلي، يصعد من وتيرة عدوانه على الفلسطينيين، وعلى قضيتهم العادلة، وفي مقدمتها تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة"، مضيفاً: "قرار الضم الإسرائيلي للضفة، يقوض مبدأ حل الدولتين"، مشيراً إلى أن إسرائيل، ضربت عرض الحائط بكل القرارات الشرعية الدولية.



وأوضح عاشور، أن الفلسطينيين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، لافتاً إلى أنهم متشبثون بالأرض، ويحافظون عليها كما يحافظون على أعراضهم.



وبين، أن ما يسمى بـ (صفقة القرن) لن تمر إلا على جثثنا، مؤكداً أن الصفقة ولدت ميتة، منوهاً إلى أن هناك تغييراً جارفاً امتد إلى المنطقة بأسرها.



ودعا عاشور، طرفي الانقسام إلى إنهائه، وإتمام المصالحة استناداً إلى الاتفاقيات الموقعة في القاهرة عام 2011، و2017، مشدداً على ضرورة الوحدة الوطنية؛ لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي، ومخططاته التهويدية.



وفي سياق آخر، أشاد عاشور بالعمل التنظيمي في المحافظات الجنوبية، قائلاً: " العمل الجبهوي جيد، ويسير على قدم وساق"، ملمحاً إلى أننا "نسعى إلى الأفضلية، والتميز في عمل تنظيمي يرفع من شأن جبهتنا".



وكانت الجبهة العربية الفلسطينية، صباح أمس الأول، التأمت بأعضاء مكتبها السياسي، و لجنتها المركزية، وقيادة ساحتها في القطاع، في اجتماع بمقرها الرئيسي بمدينة غزة، ناقشت خلاله الوضعين السياسي والتنظيمي.