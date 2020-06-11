نافذ عزام: نعتز بالتضامن الذي رأيناه بعد وفاة رمضان شلح
خاص دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام: إن الجميع قرأ ورأي مواقف الأمين العام السابق، لحركة الجهاد الإسلامي، الراحل رمضان شلح، عبر سنوات من حياته.
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام: إن الجميع قرأ ورأي مواقف الأمين العام السابق، لحركة الجهاد الإسلامي، الراحل رمضان شلح، عبر سنوات من حياته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" اليوم الخميس: أن شلح، عمل طوال الوقت من أجل تعزيز صمود هذا الشعب، في مواجهة "عدوه" وعمل بقوة من أجل تماسك الجبهة الداخلية، وهذا جزء من برنامج الجهاد الإسلامي لـ "مواجهة عدونا".
وقال: "نعتز بهذا التضامن بعد وفاة شلح، والذي رأيناه من قبل المخابرات المصرية، والجامعة العربية، وإيران، وحزب الله وسوريا، ودول عديدة، ونشكر كثيراً إخواننا في كل الفصائل في الساحة الفلسطينية".
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