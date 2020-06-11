نافذ عزام: نعتز بالتضامن الذي رأيناه بعد وفاة رمضان شلح





وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" اليوم الخميس: أن شلح، عمل طوال الوقت من أجل تعزيز صمود هذا الشعب، في مواجهة "عدوه" وعمل بقوة من أجل تماسك الجبهة الداخلية، وهذا جزء من برنامج الجهاد الإسلامي لـ "مواجهة عدونا".





وقال: "نعتز بهذا التضامن بعد وفاة شلح، والذي رأيناه من قبل المخابرات المصرية، والجامعة العربية، وإيران، وحزب الله وسوريا، ودول عديدة، ونشكر كثيراً إخواننا في كل الفصائل في الساحة الفلسطينية".









خاص دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام: إن الجميع قرأ ورأي مواقف الأمين العام السابق، لحركة الجهاد الإسلامي، الراحل رمضان شلح، عبر سنوات من حياته.