إصابة مواطنيْن بجراح متوسطة بحادث سير جنوب القطاع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان بجراح متوسطة مساء اليوم الخميس، في حادث سير بمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة.



وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة: إن هناك إصابتين بجراح متوسطة، في حادث سير على مفترق "موراج" بمحافظة رفح.



وكانت إدارة المرور والنجدة، كشفت عن سبع إصابات في حوادث سير متفرقة في محافظتي الوسطى والشمال.