إصابة مواطنيْن بجراح متوسطة بحادث سير جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان بجراح متوسطة مساء اليوم الخميس، في حادث سير بمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة: إن هناك إصابتين بجراح متوسطة، في حادث سير على مفترق "موراج" بمحافظة رفح.
وكانت إدارة المرور والنجدة، كشفت عن سبع إصابات في حوادث سير متفرقة في محافظتي الوسطى والشمال.
أصيب مواطنان بجراح متوسطة مساء اليوم الخميس، في حادث سير بمحافظة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة: إن هناك إصابتين بجراح متوسطة، في حادث سير على مفترق "موراج" بمحافظة رفح.
وكانت إدارة المرور والنجدة، كشفت عن سبع إصابات في حوادث سير متفرقة في محافظتي الوسطى والشمال.
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