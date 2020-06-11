شؤون فلسطينية

الحساينة: فرض واشنطن عقوبات على "الجنايات الدولية" يشكل سلوكاً استعلائياً واستعمارياً

الحساينة: فرض واشنطن عقوبات على "الجنايات الدولية" يشكل سلوكاً استعلائياً واستعمارياً
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على محكمة الجنايات الدولية وقضاتها، "يشكّل سلوكا استعلائيا، واستعماريا، وإمعاناً في تجاوز القيم الحضارية الإنسانية".

ووقّع ترامب، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً، يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب اُرتكبت في أفغانستان.

وذكر البيت الأبيض، في بيان له، أن هذا الأمر التنفيذي يفسح المجال أمام اتخاذ خطوات اقتصادية عقابية بحق مسؤولي المحكمة الجنائية المنخرطين في أي جهود رامية إلى التحقيق مع عسكريين أمريكيين أو إلى ملاحقتهم دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.

وأكد الحساينة في تصريح صحفي له مساء الخميس، أن خطوة ترمب بحق محكمة الجنايات الدولية وقُضاتها، يأتي في سياق الدعم الأمريكي للاحتلال الاسرائيلي؛ لمواصلة خرق القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، وتوفير غطاء له لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية، بحسب ما جاء على موقع حركة الجهاد الالكتروني.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية من خلال موقفها العدائي لمحكمة الجنايات الدولية وكل المنظمات التي تناصر شعبنا والمظلومين في العالم، تؤكد استهتارها بالمجتمع الدولي وبشعوب العالم قاطبة.

واعتبر أن خضوع وصمت المجتمع الدولي والمحكمة الدولية إزاء تهديدات ترامب السابقة القاضية بعدم ملاحقة القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق ودول أخرى والمماطلة في ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه الموصوفة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وشقيقه اللبناني زاد من تغول الإدارة الأمريكية وحكومة الكيان وتوحشهما في المنطقة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد: "إن استمرار تردد المجتمع الدولي في رفض السلوك العدواني للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، يعبّر عن سقوط منظومة الأخلاق الدولية، كما يعتبر خضوعا للهيمنة الأمريكية والصهيونية".

وأضاف: "إن محكمة الجنايات الدولية، مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى اتخاذ موقف عملي؛ لمواجهة الإساءة المتكررة لها ولقُضاتها من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني".

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