وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل





وأضافت: "أما الحالة الثانية فهي لشابة (30 عاماً) في السموع جنوب الخليل، انتقلت إليها العدوى عن طريق إحدى قريباتها في بلدة حورة في بئر السبع".



وبتسجيل الإصابتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 667 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، مساء اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا)، في محافظة الخليل.وقالت الوزيرة في تصريح نشر على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن الحالة الأولى، سجلت لشاب (31 عاماً) في قرية الكروم جنوب غرب الخليل، وتجري طواقم الطب الوقائي عملية حصر لمخالطيه؛ لمعرفة سبب الإصابة".