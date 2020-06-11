جامعة الأقصى بغزة تصدر تصريحاً بشأن استئناف الدوام لاستكمال كافة المعاملات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة جامعة الأقصى اليوم الخميس عن استئناف الدوام بعد غدٍ السبت 13-6 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
أعلنت إدارة جامعة الأقصى اليوم الخميس عن استئناف الدوام بعد غدٍ السبت 13-6 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.
وأضافت الجامعة في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن استئناف الدوام لاستكمال كافة المعاملات العالقة للطلبة (شيؤون الطلبة - المالية- القبول والتسجيل).
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