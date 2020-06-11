حماس: فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على "الجنائية" تعكس منطق البلطجة الذي يحكم سلوكها

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس: إن فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، تعكس "منطق البلطجة الذي يحكم سلوك هذه الإدارة، ومعاداتها لكل القوانين والأعراف الدولية".



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن هذه العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، تهدف لحماية مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، وتشجعهم على مواصلة عدوانهم على شعبنا وأمتنا، واستمرار تمردهم على كل القوانين والقرارات الدولية والأخلاق الإنسانية.



وكان الرئيس الأمريكي، أجاز فرض عقوبات على أي مسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم تهماً "بدون موافقة واشنطن".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على ما وصفها "قيادتهما الشجاعة" التي تمثلت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.



ووصف نتنياهو في سلسلة تغريدات أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): المحكمة بأنها "فاسدة ومنحازة"، وفق وصفه.