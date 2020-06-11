مواصلاً الهجوم عليها.. نتنياهو يعلق على قرار ترامب فرض عقوبات على "الجنائية"

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على ما وصفها "قيادتهما الشجاعة" التي تمثلت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.



ووصف نتنياهو في سلسلة تغريدات أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): المحكمة بأنها "فاسدة ومنحازة"، وفق وصفه.



وأضاف: أن هذه "المحكمة السخيفة ليست إلا محكمة مسيسة تطارد بشكل مهووس إسرائيل والولايات المتحدة ودولاً ديمقراطية أخرى تحترم حقوق الإنسان".



وتابع: "وفي ذات الوقت هي تتجاهل أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، بمن فيهم (النظام الإرهابي الإيراني)، وفق زعمه.



وقال نتنياهو: إن المحكمة الجنائية الدولية، تفبرك تهماً لا أساس لها ضد إسرائيل وفي ذات الوقت تطلق مزاعم شنيعة كأن عيش اليهود في وطنهم التاريخي يشكل جريمة حرب.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: هذه سخافة، يجب على المحكمة أن تستحي من نفسها، ومرة أخرى، يا أمريكا، شكراً لك لوقوفك إلى جانب العدل وإلى جانب الحقيقة"، على حد وصفه.



وكان الرئيس الأمريكي، أجاز فرض عقوبات على أي مسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم تهماً "بدون موافقة واشنطن".