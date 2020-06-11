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محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية
مقر وزارة الخارجية الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، والممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، اليوم الخميس، محادثات هاتفية حول تسوية الأزمة السورية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن فيرشينين وجيفري بحثا بشكل مفصل مسائل تمرير عملية التسوية السياسية للأزمة السورية بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ينص على الالتزام باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما ناقش الجانبان، حسب البيان، الأوضاع على الأرض في سوريا، بما في ذلك مهمات ضمان إرساء الاستقرار في إدلب ومنطقة شرق الفرات وجنوب البلاد.

وسبق أن أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة حول الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 على الرغم من الخلافات المتواصلة بين الطرفين.

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