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دولي

214 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بإسرائيل ونتنياهو يأمر يتحديد المناطق الموبوءة

214 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بإسرائيل ونتنياهو يأمر يتحديد المناطق الموبوءة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل ارتفع إلى 18.569 مصاباً، بينهم 34 بحالة خطيرة.

وأضافت: أن عدد الوفيات ارتفع إلى 300 حالة وفاة.

من جهة أخرى، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد جلسة مشاورات أجراها مع أعضاء من الحكومة في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس (كورونا)، تكليف لجنة وزارية بتحديد مناطق موبوءة بهدف فرض قيود إضافية عليها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتقرر أيضا مناقشة مسألة استئناف حركة القطارات الأسبوع المقبل واتخاذ قرار بهذا الخصوص، وفقاً لحجم تفشي المرض.

هذا وحررت الشرطة خلال 24 ساعة الماضية، نحو 1000 مخالفة بسبب عدم وضع الكمامات الوقائية مما يشكل حوالي ثلاثة أضعاف قياسياً مع عدد المخالفات التي حُررت أمس. 

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب إيعاز نتنياهو بتشديد تطبيق الإجراءات لفرض الأنظمة.

يشار إلى أنه عاد خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 4500  شخص إلى أماكن عملهم، وبالمقابل أبلغ منذ أمس 900 مستخدم مصلحة الاستخدام والتشغيل عن إقالتهم.

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