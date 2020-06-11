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دار الإفتاء المصرية تعلق على انتشار وصفات لعلاج فيروس (كورونا)

دار الإفتاء المصرية تعلق على انتشار وصفات لعلاج فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، على انتشار وصفات لعلاج فيروس (كورونا)، مؤكدة أن وصف الدواء لمرضى فيروس (كورونا) المستجد وتشخيص حالتهم الصحية وتقديم النصح لهم، من اختصاص الطبيب المعالج فقط، الذي هو منوط بالكشف والاستفسار عن حالة المريض.

وقالت دار الافتاء في فتوى لها، تعليقا على انتشار الكثير من الوصفات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس (كورونا): "لا يحق لغير الطبيب -صيدليا كان أو غيره- أن يتجاوز مهام عمله ويصف الدواء للمرضى"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وحذرت الدار في فتواها من اللجوء إلى غير المختصين لطلب العلاج، وأشارت إلى أن وصف غير المختصين للأدوية للمرضى أو تقديم النصح لهم هو من باب "التكلم بغير علم".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن "مفاسد نشر هذه الوصفات من غير المختصين أكبر من المصالح المزعومة، ولا يشفع في ذلك حسن القصد؛ لأن فيه عبثا بحياة الناس يؤدي إلى الإضرار بصحتهم وأبدانهم".

وقالت: "إن وصف غير المختصين لتلك الأدوية، هو من الترويج للكذب والباطل في المجتمع".

وذكرت دار الإفتاء بالقانون المصري رقم (127) لسنة 1955م، الذي ينص على أنه "لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان، حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها".

وشددت الدار في الفتوى على أنه "يجب على الإنسان العاقل ألا يضع أمر صحة بدنه تحت تصرف كل من تسول له نفسه أنه يفقه كل شيء، وعليه ألا يسلم عقله للوصفات الطبية غير الموثوق بها".

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