منصور يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن الجهود الفلسطينية أممياً لمواجهة "الضم" والمقترح المقدم للرباعية

رياض منصور يتوسط عدداً من مندوبي الدول في الأمم المتحدة

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خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان

كشف رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عن الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لعقد جلسة في الأمم المتحدة، لبحث خطة الضم الإسرائيلية، كما تحدث عن المقترح الفلسطيني الذي تم تقديمه للجنة الرباعية الدولية ليكون مضاداً لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": ستكون هناك جلسة في 24 أو 25 أو 26 ، ونبذل جهوداً مع كل أعضاء مجلس الأمن وخاصة الرئاسة، وهي فرنسا، بأن تكون الجلسة على مستوى وزاري.



وأشار إلى أن الجهود لا تزال مبذولة، حيث أن لدينا اجتماعاً آخر تضم مجموعة من السفراء العرب مع السفير الفرنسي مساء غد الجمعة، معرباً عن أمله، ومن خلال هذا الاجتماع، أن نتفق على موعد محدد لعقد الجلسة، وأن تكون الجلسة على مستوى وزاري.



وأكد منصور أن الجهود تبذل من أجل أن تعقد جلسة لمجلس الأمن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر وقبل بداية شهر تموز/يوليو على مستوى وزاري.



وشدد على أن المستوى الوزاري هو المستوى العالي في أهم جزء من الأمم المتحدة، الذي هو معني بالسلم والأمن الدوليين، ومسألة الضم تهدد الأمن والسلم الدوليين، وهما من مهمة مجلس الأمن وعليه أن يدلي بدلوه ويتحمل مسؤولياته، للضغط على سلطة الاحتلال لإيقاف الضم.



وأكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، أن هناك جبهة واسعة وعريضة وقوية من جميع الدول، وجميع الدول تقف ضد الضم، لأن ذلك مخالفة كبرى وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا يوجد أحد يستطيع أن يدعم الموقف الإسرائيلي، وحكومة سلطة الاحتلال الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو مدعومة من الإدارة الأمريكية.



وقال منصور: لا توجد دولة تكلمت علانية وبجرأة على أنها تؤيد هذا الانتهاك للقانون الدولي، والتنسيق أيضا موجود مع كل مكونات المجتمع الدولي، سواءً المجموعة الإسلامية، دول عدم الانحياز، و الاتحاد الإفريقي، والمجموعة الأوروبية، ومجموعات أخرى.



وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إن هناك موقفاً واضحاً ومبدئياً وحازماً ضد الضم، ولكن هذا شيء، وكيف يترجم إلى خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل إذا ما أقدمت على هذه الخطوة، شيء آخر، لأن المواقف تتباين آنذاك بين المواقف العملية والتنديد فقط، والذي ينند لا يريد اتخاذ مواقف إضافية.



وأضاف: بقدر ما تتعاظم هذه المعارضة بقدر ما نستطيع أن ندفع الأمور نحو خطوات عملية، لتدفع اسرائيل الثمن لهذا الانتهاك للقانون الدولي.



وشدد على أن العملية متواصلة لا يمكن حسمها في جلسة واحدة ولحظة واحدة، وهذه مسيرة نريد أن نراكم عليها ونكبرها، ونزيد الالتفاف حولها من قبل الجميع، للتحضير للانتقال إلى الخطوات العملية، كي تدرك إسرائيل والإدارة الأمريكية، أنه إذا ما أرادوا الإصرار على ذلك، أنه سيكون عواقب على ذلك.



وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء د.محمد اشتية بشأن مقترح فلسطيني مضاد لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، قدم للجنة الرباعية الدولية، قال منصور: إنها ليست مسألة جديدة، مسألة قديمة لأننا نحن في إطار التحشيد، طلبنا من الرباعية أن تتحمل مسؤولياتها خاصة وأن هناك ثلاثة أطراف منها، مواقفها حازمة وواضحة ضد الضم، وهي الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، ولذلك كنا قد طلبنا ابتداءً من الأمين العام، ومكونات "الرباعية"، أن يبذلوا جهداً في هذا الموضوع.



وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إن "الرباعية" شُكلت من قبل مجلس الأمن بقرار منه وهي هيئة مرتبطة بمجلس الأمن، وضمن خطة خارطة الطريق، التي تقدم تقارير للمجلس، عن الجهود المبذولة من قبل الرباعية، فيما يتعلق بتنفيذ خطة خارطة الطريق التي كانت تدعو لحل الدولتين، وبطبيعة الحال يعني ذلك إنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67.



وأضاف: في هذا الشأن كان يطلب الكثيرون من مكونات المجتمع الدولي حول الموقف الفلسطيني، والذي هو موقف الأمم المتحدة والقانون الدولي، لذلك الرسالة التي بعثت لأعضاء "الرباعية" قبل حوالي شهر هي لتأكيد الموقف الفلسطيني المنسجم مع موقف المجتمع الدولي، حول كيفية الحل لهذه المسألة، ولا أرى فيها مسائل جديدة، لم يؤكد عليها الطرف الفلسطيني انسجاماً مع المجتمع الدولي.