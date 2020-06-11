شؤون فلسطينية

المرور بغزة: سبع إصابات في حوادث سير متفرقة بمحافظتي الوسطى والشمال

المرور بغزة: سبع إصابات في حوادث سير متفرقة بمحافظتي الوسطى والشمال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بإصابة سبعة مواطنين بجروح، اليوم الخميس، في حوادث سير متفرقة بمحافظتي شمال ووسط قطاع غزة.

في التفاصيل، أكدت الإدارة، بإصابة ثلاثة مواطنين، إثر اصطدام مركبة من نوع (فيات)، بشاحنة تعليم قيادة، مقابل إحدى مدارس تعليم القيادة، في شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

في السياق، أشارت الإدارة إلى أن مواطناً، اصيب بجروح، إثر اصطدام شاحنة كبيرة بعدد من المركبات على شارع صلاح الدين "مدخل مخيم المغازي"، وسط قطاع غزة.

إلى ذلك، أكدت الإدارة، أن مواطناً أصيب بجروح، إثر اصطدام مركبة من نوع (سوبارو)، بشاحنة صهريج سولار، مقابل أبراج النصيرات وسط القطاع.

إلى شمال قطاع غزة، فقد أصيب مواطنيْن في حادث سير، بين مركبة ودراجة نارية بالقرب من محكمة الصلح في مخيم جباليا.

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