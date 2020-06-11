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الصحة الاردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 4 منها محلية

الصحة الاردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) 4 منها محلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الخميس، 27 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بينها أربع حالات محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 890، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء.

وجاء في الموجز اليومي للوزارة: "إن 22 إصابة تعود إلى أردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر، (20 من جمهوريّة مصر العربية، و1 من المملكة العربيّة السعوديّة و1 من دولة الكويت)، إضافة إلى "حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

وأضاف: "في المقابل، تم رصد أربع إصابات محلية جديدة بالفيروس، ثلاث حالات لمخالطين في محافظة العاصمة، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين".

كما سُجِّلت سبع حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 8995 فحصا مخبريّا اليوم، وهو أعلى رقم فحوصات يومي يتمّ تسجيله حتى الآن، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في الأردن حتى الآن 249431 فحصا.

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