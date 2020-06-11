الصحة بغزة: تعافي 4 حالات من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تعافي أربع حالات من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع، مشيرةً إلى أنه يجري نقلهم لمركز الحجر الصحي.



وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أن اجمالي الحالات المتعافية ارتفع إلى 45 حالة.



وأضافت الوزارة: "لازالت 26 حالة مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".