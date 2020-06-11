مباشر | لقاء حول التداعيات السياسية والقانونية لقرار دولة الاحتلال ضم الضفة الغربية

شؤون فلسطينية

المالكي: قرار المحكمة الأوروبية انتصار لجميع المدافعين عن الحقوق ومبادئ العدالة الدولية

المالكي: قرار المحكمة الأوروبية انتصار لجميع المدافعين عن الحقوق ومبادئ العدالة الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي اتخذته المحكمة بالإجماع على أن الإدانة الجنائية التي أصدرتها المحكمة الفرنسية العليا لنشطاء مقاطعة البضائع الإسرائيلية تنتهك مادة حرية التعبير الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن القرار يمثل انتصاراً لجميع المدافعين عن الحقوق والحريات ومبادئ العدالة الدولية، واستقلال الشعوب.

وقال: "انه انتصار حاسم لحرية التعبير وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وهي ضربة موجعة لاسرائيل واحلافها، ولسياسات وممارسات الإحتلال الاستعمارية  القمعية، القائمة على قمع اسكات المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية".  

واعتبر المالكي القرار خطوة مهمة  في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام  دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات، وجميع ظواهر الاضطهاد والاستغلال، وحرمان الشعوب من حقوقها الاساسية وغير القابلة للتصرف.

وأضاف أن القرارات القضائية الأوروبية بأعلى مستوياتها تمثل خطوة مهمة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، تنفيذا للقرارات والالتزامات الدولية، بما فيها فرض نظم عقوبات سياسية واقتصادية على اسرائيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دول الاتحاد الأوروبي سيساهم في إعادة الاعتبار إلى المنظومة الدولية المتعددة الأطراف المبنية على القانون الدولي والتي تحاول تقويضها الإدارة الأمريكية الحالية، وحليفتها إسرائيل. مطالباً دول الاتحاد الأوروبي باحترام هذا القرار الذي يأتي في تراكم جهدهم وقراراتهم بما فيه قرار محكمة العدل الأوروبية للعام 2019 بشأن ضرورة وسم بضائع المستوطنات وتوجيه تعليمات قانونية واضحة لدول الأعضاء من أجل وسم البضائع التي تأتي من المستعمرات غير الشرعية وتمييزها.

وفي الختام طالب د. رياض المالكي دول المجتمع الدولي للاستفادة من المخزون الدولي من القانون والقرارات لردع الجرائم ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، والاستفادة من قرارات المحاكم الدولية بما فيها، محكمة العدل الاوروبية، ومحكمة حقوق الانسان الأوروبية.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تعافي 4 حالات من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة: تعافي 4 حالات من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

اشتية: الصين حليفة وصديقة لفلسطين وداعمة لنا ضد وباء (كورونا)

اشتية: الصين حليفة وصديقة لفلسطين وداعمة لنا ضد وباء (كورونا)

الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية بفيروس (كورونا) في السعودية

الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية بفيروس (كورونا) في السعودية

قيادي بحماس يكشف حقيقة وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته

قيادي بحماس يكشف حقيقة وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته

محكمة الاحتلال تؤجل قرارها بشأن استئناف تقدم به الشيخ رائد صلاح

محكمة الاحتلال تؤجل قرارها بشأن استئناف تقدم به الشيخ رائد صلاح

الأستاذ الدكتور جبر إبراهيم الداعور يتسلم مهام رئاسة جامعة فلسطين

الأستاذ الدكتور جبر إبراهيم الداعور يتسلم مهام رئاسة جامعة فلسطين

مجدلاني للمؤسسات النسوية: سنمضي معا نحو إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

مجدلاني للمؤسسات النسوية: سنمضي معا نحو إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

الخارجية: 129 وفاة و1916 إصابة و1106 حالة تعافٍ بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

الخارجية: 129 وفاة و1916 إصابة و1106 حالة تعافٍ بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

المالكي: قرار المحكمة الأوروبية انتصار لجميع المدافعين عن الحقوق ومبادئ العدالة الدولية

المالكي: قرار المحكمة الأوروبية انتصار لجميع المدافعين عن الحقوق ومبادئ العدالة الدولية

اشتية: الصين حليفة وصديقة لفلسطين وداعمة لنا ضد وباء (كورونا)

اشتية: الصين حليفة وصديقة لفلسطين وداعمة لنا ضد وباء (كورونا)

الأستاذ الدكتور جبر إبراهيم الداعور يتسلم مهام رئاسة جامعة فلسطين

الأستاذ الدكتور جبر إبراهيم الداعور يتسلم مهام رئاسة جامعة فلسطين

مجدلاني للمؤسسات النسوية: سنمضي معا نحو إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

مجدلاني للمؤسسات النسوية: سنمضي معا نحو إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

منظمة التحرير ترحب بقرار المحكمة الاوروبية بإلغاء حكم على ناشطين بحملة المقاطعة

منظمة التحرير ترحب بقرار المحكمة الاوروبية بإلغاء حكم على ناشطين بحملة المقاطعة

مستوطنون يعتدون على مزارع بنابلس والاحتلال يعتقل مواطنَين بطوباس

مستوطنون يعتدون على مزارع بنابلس والاحتلال يعتقل مواطنَين بطوباس

مسؤول أمريكي: واشنطن ستدرس فكرة &#34;ضم إسرائيلي محدود&#34; لأراضٍ فلسطينية

مسؤول أمريكي: واشنطن ستدرس فكرة "ضم إسرائيلي محدود" لأراضٍ فلسطينية

جبهة التحرير العربية: عملية الضم حلقة أساسية في (صفقة ترامب)

جبهة التحرير العربية: عملية الضم حلقة أساسية في (صفقة ترامب)

منوعات

ابنة سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها

ابنة سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلادها

هل هؤلاء المسئولين عن شائعة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

هل هؤلاء المسئولين عن شائعة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟

عانى من الشللية وقال عن مبارك &#34;أصعب حاكم&#34;.. معلومات عن الراحل محمود مسعود

عانى من الشللية وقال عن مبارك "أصعب حاكم".. معلومات عن الراحل محمود مسعود

كيف غنت أم كلثوم تحت وابل من الرصاص؟

كيف غنت أم كلثوم تحت وابل من الرصاص؟

زوجته السابقة فنانة فلسطينية.. مالا تعرفه عن خطيب نيللي كريم

زوجته السابقة فنانة فلسطينية.. مالا تعرفه عن خطيب نيللي كريم

صديقة ليوناردو دي كابريو.. أشهر عارضة أزياء إسرائيلية تزجّ والدتها بالسجن بدلا منها

صديقة ليوناردو دي كابريو.. أشهر عارضة أزياء إسرائيلية تزجّ والدتها بالسجن بدلا منها

محمد رمضان يطرح كليب &#34;كورونا فيروس&#34;

محمد رمضان يطرح كليب "كورونا فيروس"

أول فنان عربي يصل إلى عشرة ملايين مشترك على (يوتيوب)

أول فنان عربي يصل إلى عشرة ملايين مشترك على (يوتيوب)

بعد أيام من استغاثته لإنقاذها.. وفاة والدة المطرب المصري الشعبي &#34;شيكو&#34;

بعد أيام من استغاثته لإنقاذها.. وفاة والدة المطرب المصري الشعبي "شيكو"

وفاة الفنان المصري محمود مسعود

وفاة الفنان المصري محمود مسعود

عربي

الرئيس السوري يُقيل رئيس وزراءه بشكل مفاجئ

الرئيس السوري يُقيل رئيس وزراءه بشكل مفاجئ

أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محلتة قد يُطلق حرباً دينية

أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محلتة قد يُطلق حرباً دينية

الأردن: ضم إسرائيل لثلث أراضي دولة فلسطين لن يمر دون رد

الأردن: ضم إسرائيل لثلث أراضي دولة فلسطين لن يمر دون رد

مصر تُقرر تخفيض ساعات حظر التجول

مصر تُقرر تخفيض ساعات حظر التجول