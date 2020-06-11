اشتية: الصين حليفة وصديقة لفلسطين وداعمة لنا ضد وباء (كورونا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الصين طالما كانت حليفة وصديقة لفلسطين وشعبها، مضيفاً: "في مواجهتنا لكورونا كانت الصين داعمة لنا بوقت مبكر من الوباء، سواء بالمعدات وأدوات الفحص أو بالخبرات".





وأضاف اشتية، في تصريح له عبر فيسبوك: "دعونا هذا الفريق الطبي الذي كان في ووهان، بهدف الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة فيروس كورونا، وسنطلعهم على جهودنا وما قمنا به في مواجهة هذا الفيروس".





وتابع: "بالتزام شعبنا وانتمائه استطعنا ان نتجاوز هذه المرحلة من الوباء، ونعمل الآن على تقييم التجربة وتطويرها معا، ووضع الخطط وزيادة الجاهزية للشتاء القادم".



رام الله - دنيا الوطن