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شؤون فلسطينية

اشتية: الصين حليفة وصديقة لفلسطين وداعمة لنا ضد وباء (كورونا)

اشتية: الصين حليفة وصديقة لفلسطين وداعمة لنا ضد وباء (كورونا)
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الصين طالما كانت حليفة وصديقة لفلسطين وشعبها، مضيفاً: "في مواجهتنا لكورونا كانت الصين داعمة لنا بوقت مبكر من الوباء، سواء بالمعدات وأدوات الفحص أو بالخبرات".

وأضاف اشتية، في تصريح له عبر فيسبوك: "دعونا هذا الفريق الطبي الذي كان في ووهان، بهدف الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة فيروس كورونا، وسنطلعهم على جهودنا وما قمنا به في مواجهة هذا الفيروس".

وتابع: "بالتزام شعبنا وانتمائه استطعنا ان نتجاوز هذه المرحلة من الوباء، ونعمل الآن على تقييم التجربة وتطويرها معا، ووضع الخطط وزيادة الجاهزية للشتاء القادم".

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