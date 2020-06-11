الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية بفيروس (كورونا) في السعودية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الخميس، بين أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية.



وأوضحت الخارجية، في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن المواطن كمال عبد الله البدوي (78) عاما، وهو من أبناء الجالية الفلسطينية بالسعودية، توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا).