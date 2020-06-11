قيادي بحماس يكشف حقيقة وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي حول وجود اختراقات إيرانية لمكتبه ومراقبة تحركاته.
وقال أبو مرزوق، في له عبر "تويتر": "لا صحة للأنباء التي يتناولها إعلام العدو، حول وجود إختراقات ايرانيّة لمكتبي ومراقبة تحركاتي، وهذا التلفيق لا أساس له من الصحة، ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل".
وقال أبو مرزوق، في له عبر "تويتر": "لا صحة للأنباء التي يتناولها إعلام العدو، حول وجود إختراقات ايرانيّة لمكتبي ومراقبة تحركاتي، وهذا التلفيق لا أساس له من الصحة، ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل".
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