محكمة الاحتلال تؤجل قرارها بشأن استئناف تقدم به الشيخ رائد صلاح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجلت المحكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، قرارها في استئناف تقدم به الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، على حكم سابق بسجنه.



وحددت محكمة الاحتلال يوم 16 تموز/ يوليو 2020 موعدا لإصدار القرار بخصوص قبول الاستئناف من عدمه، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



ونظرت المحكمة في الاستئناف على الحكم بالسجن 17 شهرا، الذي صدر عن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، في شهر شباط/فبراير الماضي.



وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادر عن المحكمة الإسرائيلية في شهر آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة "كورونا" حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.



وقال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الاحتلال تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار سجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا في (ملف الثوابت) وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019".



وأضاف: "استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشيخ رائد، لأن صحة الشيخ وسلامته لها اعتبار كبير لدى أبناء شعبنا، خاصة بعد أن رفضت محكمة الصلح تجميد القرار".



وتابع حديثه: "لذلك اضطررنا بشكل تكتيكي أن نتوجّه للمحكمة المركزية ضد قرار الإدانة وقرار السجن، وذلك بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظا على الشيخ رائد وصحته في ظل المخاطر والأزمة الراهنة بسبب وباء كورونا".



وكانت محكمة الاحتلال في حيفا، أدانت الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة "التحريض على "الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليًا، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.



في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرًا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.



يشار إلى أن الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.