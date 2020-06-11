الأستاذ الدكتور جبر إبراهيم الداعور يتسلم مهام رئاسة جامعة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

خلال مراسم تسليم واستلام رئاسة الجامعة، قام سعادة الأستاذ الدكتور سالم أحمد صباح رئيس الجامعة بتسليم أمانة رئاسة الجامعة إلى سعادة الأستاذ الدكتور جبر إبراهيم الداعور، وذلك يوم الخميس الموافق 11-6-2020 م، بحضور السيد كاظم دغمش رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة.



وتحدث الأستاذ الدكتور سالم صباح عن إنجازات الجامعة وتطورها وتميزها، والاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة خلال مسيرة اثنى عشر عاماً من التميز والإبداع، وصولاً بالجامعة إلى مكانتها المرموقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حتى يشار إليها بالبنان، متمنياً له كل التوفيق والنجاح لاستكمال مسيرة تحقيق الإنجازات والتميز التي سارت عليه الجامعة منذ نشأتها، بحسب موقع الجامعة الالكتروني.



وخلال تسلمه منصبه الجديد، شكر الأستاذ الدكتور جبر الداعور الأستاذ الدكتور سالم صباح على جهوده التي بذلها في خدمة الجامعة وطلبتها، وقال: "اليوم أتسلم مهام رئاسة جامعة فلسطين من اخي العزيز الدكتور سالم صباح ،مشيداَ بالجهود السابقة التي بذلها في رقي ورفعة الجامعة".



كما ثمن الأستاذ الدكتور جبر الداعور دور مجلس الإدارة والجامعة في مسيرة الجامعة العلمية والإدارية، داعياً المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا في صناعة جيل مؤمن بقضيته، معتز بوطنه فلسطين، مؤكداً على وقوفه بجانب فخامة الرئيس محمود عباس في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة في ضم الأراضي الفلسطينية.



كما وجه الأستاذ الدكتور جبر الداعور تحياته لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



وأعرب الحاج كاظم دغمش عن ثقة مجلس إدارة الجامعة الكبيرة بالدكتور جبر الداعور، ومؤكداً " أن مجلس الإدارة سيكون دائما مسانداً لرئيس الجامعة لتحقيق تطلعات جامعة فلسطين ودعمها بكل الإمكانات المتاحة لتسهيل عملها في إيصال رسالتها العلمية ودورها في التنمية وصناعة الدولة، والمجلس يدرك المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق رئيس الجامعة.



الأستاذ الدكتور جبر الداعور حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية، ودرجة الماجستير والدكتوراه من بريطانيا Manchester business school، وحصل على درجة الأستاذية عام 2014، كما شغل عدة مناصب رفيعة كان أبرزها نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون المالية والإدارية، ونائب عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر، ورئيس جامعة القدس المفتوحة منطقة شمال غزة، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين- فرع شمال غزة، وعضو مجلس مهنة التدقيق في فلسطين، وعضو مجلس إدارة جامعة فلسطين، وهو بروفيسور في المحاسبة الإدارية أشرف على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعات الفلسطينية والعربية، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية.