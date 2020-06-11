ترامب يُقرر فرض عقوبات على كبار المسؤولين بالجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر فرض عقوبات اقتصادية على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك بسبب استمرار تحقيقات المحكمة ضد الجيـش الأميركي بخصوص الحـرب في أفغانستـان وإجراءات المدعية العامة ضد إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك بسبب استمرار تحقيقات المحكمة ضد الجيـش الأميركي بخصوص الحـرب في أفغانستـان وإجراءات المدعية العامة ضد إسرائيل.
الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية قدمت للجنائية الدولية أربعة ملفات لمحاكمة قادة اسرائيل على جرائم حرب بحق الفلسطينيين أبرزها الاستيطان وحرب غزة عام 2014.
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