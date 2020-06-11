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نائب أردني: علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكريا رداً على "الضم"

نائب أردني: علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكريا رداً على "الضم"
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود أن على بلاده أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكرياً، رداً على مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن على الحكومة أن تترجم أقوالها لخطوات جريئة رداً على ما تقوم به سلطات الاحتلال في ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، والذي يعرض السيادة الأردنية للخطر.

وطالب السعود الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاق "وادي عربة" فوراً، وطرد السفير الإسرائيلي في عمان، واستدعاء سفير الأردن من إسرائيل، وأيضا إلغاء اتفاقية الغاز وقطع كل العلاقات الدبلوماسية، وأي نوع من أنواع العلاقات.

وشدد على أنه يجب دعم خيار المقاومة، وأن يكون الأردن على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكرياً، لأن ما أخذ بالقوة بلا يسترد إلا بالقوة.

وقال النائب الأردني: أتمنى أن يكون هناك الخيار العسكري، لأن المواطن الأردني تواق للصراع مع "العدو" ومقاتلته واعادة ما أُخذ من أراضٍ فلسطينية كانت تحت سيطرة أراضٍ أردنية.

وفي تعليقه على الأنباء التي تتحدث عن زيارة محتملة لوزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس للأردن خلال الأيام المقبلة، أكد السعود أن الشعب الأردني، يشعر بسعادة كبيرة جراء سماعه تصريحات من الملك عبد الله الثاني، بأن العلاقة مع إسرائيل في أسوأ حالاتها، وبأنه ليسي هناك علاقات رسمية بين البلدين سوى تمثيل دبلوماسي.

وقال: حتى السفير الإسرائيلي يمشي في عمان خلسة مثل "الفأر"، مضيفاً : نرفض استقبال أي مسؤول إسرائيلي في عمان، طالما تمارس إسرائيل كل أعمال البلطجة والعربدة والمصادرة للأراضي.

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