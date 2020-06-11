وزير التعليم: سنتخذ الاجراءات اللازمة بما يخدم مصلحة الطلبة بامتحاني الفيزياء والرياضيات

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الدكتور مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، مجموعة من أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، وتباحث وإياهم في عديد الملاحظات التي تقدموا بها والمرتبطة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وخصوصاً امتحان الفيزياء والجلسه الأولى للرياضيات.



وقد طمأن عورتاني الحضور أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما يخدم مصلحة الطلبة بخصوص الامتحانين المذكورين، شاكراً أولياء الأمور على ملاحظاتهم التي تعبر عن الحرص المشترك على تقديم تغذية راجعة تساهم في إنجاح عقد الامتحان، مؤكداً أنه سينظر في كل الأمور التي أُثيرت بما تستحقه من اهتمام.



وأكد الوزير على أهميه توفير أجواء صحية ومريحة وداعمة للطلبة.



من جانبهم، أكد أولياء الأمور حرصهم على تقديم الملاحظات عبر القنوات الرسمية، وبروح من الشراكة والتعاون والحرص المشترك، مجددين التزامهم بإسناد جهد الوزارة التي عقدت الامتحان في ظل ظروف استثنائية خلّفتها جائحة كورونا، مؤكدين أن تداعيات الجائحة جديرة بأن تُؤخذ بعين الاعتبار.