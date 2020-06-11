شؤون فلسطينية

منظمة التحرير ترحب بقرار المحكمة الاوروبية بإلغاء حكم على ناشطين بحملة المقاطعة

منظمة التحرير ترحب بقرار المحكمة الاوروبية بإلغاء حكم على ناشطين بحملة المقاطعة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والقاضي بالغاء حكم قضائي  فرنسي على احد عشر ناشطا في حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات.

وقالت المنظمة على لسان عضو لجنتها التنفيذية، احمد التميمي، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني: "ان هذا القرار خطوة مهمة تكرس مبادئ حقوق الانسان القاضية بالتصدي لكل اشكال العنصرية والاضطهاد والاحتلال والجرائم التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني من قبل كيان الاحتلال العنصري الفاشي".

واضاف التميمي: "من جديد تنحاز المؤسسات القانونية والقضائية الاوروبية، الى جانب المظلومين وحقهم في التعبير عن الرأي وممارسة هذا الحق، برفض التعاطي مع الاحتلال ومستوطنيه والعمل على مقاطعتهم ومقاطعة اقتصادهم الذي يمول ارهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".

وتابع التميمي: "ان هذا القرار يشكل غطاء قانونيا لنشاطات حركة المقاطعة ويضفي عليها الشرعية في بلدان الاتحاد الأوربي، ويقطع الطريق على اللوبي الصهيوني في حربه ضدها".

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